Çankırı'da Tarımsal Sulama Projeleri ve Su Verimliliği Seferberliği ile Üretim Hedefleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Tarımsal Sulama Projeleri ve Su Verimliliği Seferberliği ile Üretim Hedefleniyor

Çankırı\'da Tarımsal Sulama Projeleri ve Su Verimliliği Seferberliği ile Üretim Hedefleniyor

Çankırı'da yapılan tarımsal sulama projeleri ve Su Verimliliği Seferberliği ile tarımsal üretimin üst seviyeye taşınması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, projeler tamamlandığında tarımsal üretimin artacağını belirtti. Su Verimliliği Seferberliği kapsamında çiftçiler bilinçlendiriliyor ve vahşi sulama önlenmeye çalışılıyor. Çankırı'nın tarımsal üretimde ilerlemesi için suyun etkin kullanılması önem taşıyor.

03.06.2024 10:58
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Çankırı'da yapılan tarımsal sulama projeleri ve "Su Verimliliği Seferberliği" ile tarımsal üretimin üst seviyeye taşınması hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Önümüzdeki dönemlerde projeler tamamlandığında tarımsal üretimde Çankırı ilimizin çok iyi yerlere geleceğini biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde doğal kaynakları korumak amacıyla başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği", Çankırı'da başarı ile yürütülüyor. Bir yandan şehrin dört bir yanında yapılan göletler, barajlar ile tarımsal sulamada yeni boyut kazandırılan Çankırı'da "Su Verimliliği Seferberliği" ile de çiftçiler bilinçlendiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile vahşi sulamanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Devam eden sulama projelerinin tamamlanması ve çiftçilerin suyu daha etkin kullanmasının sağlanması ile Çankırı'nın tarımsal üretimde üst seviyeye taşınması hedefleniyor. Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, arazilerdeki suyu verimli kullanılması için etkin bir uygulama başlattıklarını belirtti.

"Suyu tarımsal açıdan da etkin kullanmak için gayret ediyoruz"

Suyu tasarruflu kullanmaya çalıştıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülkemiz genelinde başlatılmış olan 'Su Verimliliği Seferberliği' ilimizde de Allah'a şükür etkin bir şekilde uygulanmaya başlandı. Arazideki suyu etkin kullanmak için vahşi sulamadan kurtulup yağmurlama, damlama ve kapalı sulama sistemi gibi projeler yapıp, suyu tarımsal açıdan da etkin kullanmak için gayret ediyoruz. İklim değişikliği dünyanın bir gerçeği. Bu hususta ilimiz Allah'a şükür sulama projeleri açısından çok kaliteli proje üreten, çoğu köylere baraj büyüklüğünde göletlerin yapıldığı, büyük barajların ve büyük projelerin yapıldığı bir iliz. Önümüzdeki dönemlerde bu projeler tamamlandığında tarımsal üretimde Çankırı ilimizin çok iyi yerlere geleceğini biliyoruz. Suyu, etkin ve tasarruflu kullanarak hem çiftçimizin kazanacağı hem de suyumuzu tasarruflu kullanacağımız bir altlık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Hüseyin Düzgün, Çankırı, Tarım, Çevre, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Tarımsal Sulama Projeleri ve Su Verimliliği Seferberliği ile Üretim Hedefleniyor - Son Dakika

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