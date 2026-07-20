Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 77 Bin 136 - Son Dakika
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Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 77 Bin 136

20.07.2026 14:54
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Haziran 2026 itibarıyla Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 77 bin 136 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 77 bin 136 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 77 bin 136 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,1'ini otomobil, yüzde 23,1'ini traktör, yüzde 22,8'ini motosiklet, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı'da Haziran ayında 501 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 501 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 68,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 12,8 ile traktör, yüzde 9,6 ile otomobil, yüzde 8,2 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 12 adet arttı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 77 Bin 136 - Son Dakika

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