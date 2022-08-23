Çankırı'nın meşhur kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Çankırı'nın meşhur kavunu tezgahlarda yerini aldı

23.08.2022 14:08
Çankırı'nın meşhur kavunu tezgahlarda yerini aldı

Çankırı'da yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan meşhur "on dilim kavunu" tezgahlarda yerini aldı.

Çankırı'da yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan meşhur "on dilim kavunu" tezgahlarda yerini aldı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde yetiştirilen ve lezzeti ile ön plana çıkan "on dilim kavunu", hasat edildi. Geçen yıla göre rekoltesinin arttığı kavun tezgahlarda yerini almaya başladı. Kilogramı 4-5 TL arasında satılan kavunun, sezonunun Eylül ayında sona ereceği belirtildi.

"Bu sene kilogramını 4-5 TL'den satmaya başladık"

Kavun yetiştiricisi Muzeffer Bulut, "Tarımla uğraşıyorum, on dilim kavun satıyorum. Kırkağaç kavunumuz da var ama genelde on dilim kavun satıyorum. 40-50 dönüm arazimiz var, ekiyoruz. 30-40 dönüm çıkıyor, gelip burada satıyoruz. Birinci kırım, ikinci kırım, üçüncü kırım diye farklı boyutu oluyor. İş değişiyor, her zaman kar diye bir şey yok. Bunun zararı da var. Kavunun kilosunu gecen sene 2,5-3 veriyorduk, bu sene 4-5 TL'den satmaya başladık. Traktörlerle pazarda satıyoruz, Eylül'de on dilim kavunun sezonu bitiyor" dedi.

Kavunun üretim sürecinin zahmetli olduğunu belirten Süleyman Karadayı ise, "3 çeşit kavunumuz var. On dilim, Kırkağaç, kış kavunu olmak üzere 3 çeşit kavunumuz var. Kavunların yetiştirme süresi, 4-5 ayı buluyor. İki kere çapa yakarız. 4-5 kere sulanır, 10 dilim tezgahlara dört ayda gelir. Kırkağaç biraz daha uzun sürer. Onun dışında iki-üç kez ilaçlama yaparız. Daha sonra pazarlara sunulur" diye konuştu. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

Çankırı, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'nın meşhur kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'nın meşhur kavunu tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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