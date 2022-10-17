Çankırı haberi | Kızılırmak çevresindeki bereketli topraklarda çeltik mesaisi - Son Dakika
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Çankırı haberi | Kızılırmak çevresindeki bereketli topraklarda çeltik mesaisi

17.10.2022 13:16

Çankırı haberler... Çorum'un Kargı ilçesinde Kızılırmak çevresindeki bereketli topraklarda bu yıl yaklaşık 12 bin ton çeltik hasat edilmesi bekleniyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde Kızılırmak çevresindeki bereketli topraklarda bu yıl yaklaşık 12 bin ton çeltik hasat edilmesi bekleniyor.

Kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Kargı ilçesi, bölgede çeltik üretimi ile öne çıkıyor.

İlçenin en önemli gelir kaynağı olan ve Kızılırmak'tan sulanan 15 bin dekarlık arazide yetiştirilen çeltik, 5 aylık zahmetli bir sürecin ardından ilçe merkezindeki 4 fabrikada işlenip pirinç olarak sofralara geliyor.

Yağışların ve sıcaklıkların iyi gittiği bölgede bu yıl çeltik, verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Kargı Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, AA muhabirine, ilçenin en önemli ticari tarımsal ürününün çeltik olduğunu söyledi.

Kargı'da 16 köy ve ilçe merkezi olmak üzere 17 yerleşim alanında çeltik tarımı yapıldığını belirten Coşkun, "Çeltik tarımından yıllık ortalama 12 bin ton çeltik ve bundan da 7 bin 200 ton pirinç üretiliyor." dedi.

Coşkun, ilçede yaklaşık 550 çiftçinin çeltik ekimi yaptığını, bölgede çeltik veriminin ise dönüm başına 800 kilogram olduğunu dile getirdi.

"Çeltiğimiz 110 gün su içinde kalıyor"

Çiftçi Cahit Arpa ise her yıl mayıs ayının ortalarında çeltik ekmeye başladıklarını ifade ederek, "Ektikten sonra çimlenme aşamasında sularını azaltarak 15-20 gün arasında ilk ilaçlamasını yapıyoruz. Daha 35 günlükken ilk gübreleme aşamasına geçiyoruz. Çeltiğimiz 110 gün su içinde kalıyor. Biçme aşamasına geldiğimizde suyunu kesiyoruz. Nem oranı yüzde 23-24'ü bulduğu zaman biçerdöverleri ovaya sokarak biçme işlemini yapıyoruz. Daha sonra harmana getiriyoruz." diye konuştu.

Çeltik hasadında geleneksel yöntemler kullandıklarını, kurutma makineleri olmadığı için çeltiği sererek kuruttuklarını anlatan Arpa, kurutma aşamasının ardından çeltiği çuvallayıp fabrikaya gönderdiklerini kaydetti.

Kargı Ovası'nda bu yılki çeltik veriminin çok güzel olduğunu vurgulayan Arpa, "Dönümden 750-800 kilogram arasında verim alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Çeltik, Çorum, Kargı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı haberi | Kızılırmak çevresindeki bereketli topraklarda çeltik mesaisi - Son Dakika

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