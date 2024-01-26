17:13 •
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek•
17:03 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum•
16:05 • •
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Korgun Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerin yetkileriyle bir araya geldi.
Kentteki bir otelde düzenlenen programda OSB'deki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Vali Taşolar, sorun ve talepleri dinledi.
Vali Taşolar, yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt ve Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Korgun OSB'deki İşletmelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika