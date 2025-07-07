Capgemini, WNS'yi 3,3 milyar dolara satın alıyor

Fransa merkezli bilişim teknolojileri hizmeti ve danışmanlık şirketi Capgemini, yapay zeka alanında faaliyetlerini genişletmek için, Hint şirketi WNS'yi 3,3 milyar dolara satın almak için anlaştı.

Capgemini'den yapılan açıklamaya göre, New York, Londra ve Mumbai'de merkezleri bulunan ve global ölçekte şirketlere teknoloji hizmeti sağlayan WNS, Fransız şirketin hisse başına nakit olarak 76,50 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, ABD'de hisseleri işlem gören WNS'nin 3 Temmuz'daki 66 dolarlık borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 17 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Toplamda 3,3 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2025'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Anlaşma, 62 bin çalışanı olan WNS'nin finansal borçlarını kapsamıyor.