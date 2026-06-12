Cari Açık 37 Milyar Dolar, İyileşme Bekleniyor - Son Dakika
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Cari Açık 37 Milyar Dolar, İyileşme Bekleniyor

Cari Açık 37 Milyar Dolar, İyileşme Bekleniyor
12.06.2026 13:12
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Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın 37 milyar dolara ulaştığını ve iyileşme beklediklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti. Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti. Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Zorlu küresel koşullara rağmen dış finansmana erişimde güçlü görünüm devam ediyor. Reel sektörün ve bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 239 ve yüzde 177 seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ülkemize yönelik uzun vadeli finansman girişlerini artırmayı, yatırım ortamını iyileştirmeyi ve Türkiye'yi yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari Açık 37 Milyar Dolar, İyileşme Bekleniyor - Son Dakika

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