Cari İşlemler Açığı Yüzde 55 Azaldı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 azalış kaydettiğini bildirerek, "Zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 32,2 milyar dolar azalarak, haziran itibariyle 24,8 milyar dolara gerilemiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Haziranda cari işlemler hesabının 407 milyon dolar fazla verdiğine işaret eden Bolat, "Cari işlemler açığı bu yılın ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 azalışla 16,5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 32,2 milyar dolar azalarak, haziran itibariyle 24,8 milyar dolara gerilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, söz konusu dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığının da 34,6 milyar dolara gerilediğine dikkati çekerek, Mayıs 2023'e göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, dış ticarette uygulanan politikaların etkisiyle yüzde 56,4 gerilediğini aktardı.

Haziranda yıllıklandırılmış ihracatın yıllık bazda yüzde 2,9'luk artışla 258,8 milyar dolara yükseldiğini bildiren Bolat, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 6,6 azalışla 346,4 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 26,6 azalarak 87,6 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 yüzde puan artarak yüzde 74,7 olmuştur. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri haziranda yıllıklandırılmış bazda 105,8 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 51,9 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarıyla cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir."

Bolat, temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracatın yüzde 13,8 artış, ithalatın ise yüzde 7,9 azalış kaydettiğini belirterek, dış ticaret açığında yüzde 42,3'le güçlü bir gerileme görüldüğünü vurguladı.

" Cari işlemler açığının Orta Vadeli Program hedefinin altında gerçekleşmesi tahmin ediliyor"

Temmuz ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 20 milyar doların altına gerileyerek önemli bir iyileşme kaydetmesini öngördüklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimiyle yıl sonunda cari işlemler açığının Orta Vadeli Program hedefinin altında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Bu yılın genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülmektedir. Bakanlık olarak küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla sıkı işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."