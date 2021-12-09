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Çarşamba'da fındık ticaretinde güvenlik ele alındı - Son Dakika

Çarşamba'da fındık ticaretinde güvenlik ele alındı

09.12.2021 20:45
Çarşamba'da fındık ticaretinde güvenlik ele alındı

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ve Trafik Komiseri Samet Aydın ile fındık ticaretinde alınması gereken güvenlik önlemleriyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ve Trafik Komiseri Samet Aydın ile fındık ticaretinde alınması gereken güvenlik önlemleriyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Sercan Yaşar, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir'i ve Trafik Komiseri Samet Aydın'ı makamında ağırladı.

Görüşmede, Çarşamba'da fındık alım satımı ile uğraşan iş insanları ve mallarının güvenliğinin sağlanması yönünde değerlendirmeler yapıldı. Çarşamba Ticaret Borsası Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç da görüşmeye iştirak etti.

Diğer konuların da gündeme alındığı görüşmenin ardından Sercan Yaşar, Adil Aydemir ve Samet Aydın'a ziyaretleri ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. - SAMSUN

Çarşamba'da fındık ticaretinde güvenlik ele alındı

Samet Aydın, Hisarcık, Ticaret, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'da fındık ticaretinde güvenlik ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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