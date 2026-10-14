Çarşamba\'da kivi üreticileri ticarileştirme ve değer zinciri projesi için buluştu

Samsun'da, Çarşamba kivisinin ekonomik değerini artırmak, üretimden pazarlamaya uzanan süreçleri geliştirmek ve yeni yatırım fırsatlarını ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen "Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Geliştirme Projesi" kapsamında, kurum temsilcileri ve kivi üreticileri Çarşamba'da bir araya geldi.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde; Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba Ziraat Odası ve Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2026 Yılı Anadolu'dakiler: Turizm ve Yöresel Değerler Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenen Kivi Üreticileri Buluşması, 14 Ekim 2026 tarihinde Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Projenin hedefleri ve bölge ekonomisine katkıları ele alındı

Program, protokol üyelerinin açılış ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya ve Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından TÜBİTAK Uzmanı Barış Çarıkçı tarafından proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, Çarşamba kivisinin mevcut üretim potansiyeli, üretimden pazarlamaya uzanan değer zinciri, depolama ve paketleme süreçleri, markalaşma olanakları ve ürünün ticari değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca sektörde karşılaşılan sorunların belirlenmesi, yatırım önceliklerinin ortaya konulması ve üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi konularında bilgiler paylaşıldı.

Kivi üreticilerinin sorunları ve talepleri değerlendirildi

Programın devamında gerçekleştirilen kivi üreticileri buluşmasında, üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, sektörün mevcut ihtiyaçları ve Çarşamba kivisinin pazardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik fırsatlar değerlendirildi. Toplantının sonunda üreticilere anket formları dağıtılarak üretim, hasat, depolama, işleme, paketleme ve pazarlama süreçlerine ilişkin görüş ve talepleri alındı. Anket çalışmasıyla elde edilecek verilerin, projenin yol haritasının oluşturulmasına ve sektörün ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle analiz edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çarşamba kivisi için stratejik yol haritası hazırlanacak

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi danışmanlığında yürütülen proje kapsamında, Çarşamba kivisinin üretimden pazarlamaya kadar uzanan değer zincirinin bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmesi amaçlanıyor. Proje ile kivi sektörünün mevcut durumunun ortaya konulması, soğuk zincir, depolama, paketleme, işleme ve lojistik alanlarındaki yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi, markalaşma ve ticarileşme fırsatlarının değerlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca üreticilerin gelirlerini ve ürünün katma değerini artırmaya yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, gelecekte hazırlanacak yatırım projeleri ve hibe başvuruları için bilimsel bir altyapı oluşturulması hedefleniyor. Çarşamba kivisinin yalnızca üretilen ve satılan bir tarımsal ürün olmaktan çıkarılarak işlenen, markalaşan ve daha yüksek ekonomik değer oluşturan bölgesel bir ürüne dönüştürülmesini amaçlayan projenin, ilçenin tarıma dayalı ekonomik kalkınmasına, yeni yatırım ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Toplantıya ayrıca; KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve Borsa Meclis üyeleri, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, OMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Aysun Pekşen ve Doç. Dr. Nur İlkay Abacı, Çarşamba Kivi Üreticileri Birlik Başkanı Hasan Işıldak, Çarşamba Belediyesi yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yetkilileri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü temsilcileri, Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği temsilcileri ve çok sayıda kivi üreticisi katıldı.