Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücü konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücü konuşuldu

Çarşamba\'nın üretim ve ticaret gücü konuşuldu
07.01.2026 17:03  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinin ekonomik durumu ve gelişim potansiyeli, Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen bir ziyaret kapsamında ele alındı. Ziyarette ilçenin tarım, ticaret ve sanayi alanlarındaki üretim kapasitesi ile ekonomik dinamikleri değerlendirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçe ekonomisinin mevcut durumu ve gelişim potansiyeli, Çarşamba Ticaret Borsası'nda(ÇTB) gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ele alındı. Ziyarette ilçenin tarım, ticaret ve sanayi alanlarındaki üretim kapasitesi ile ekonomik dinamizmi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Çarşamba ekonomisinin mevcut durumu ve gelişim potansiyeli, CHP'nin önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü'nün de yer aldığı bir heyetin Çarşamba Ticaret Borsası'na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ele alındı. Görüşmelerde ilçenin tarım, ticaret ve sanayi alanlarındaki üretim kapasitesi ile ekonomik yapısı değerlendirildi.

Yapılan ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Murat Yaralı ve Mehmet Arslan ile Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin hazır bulundu. Heyetler arası görüşmelerde, üreticilerin karşılaştığı sorunlar, piyasa koşulları ve Çarşamba'nın ekonomik potansiyeli üzerinde duruldu.

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, yerel kalkınmanın Çarşamba ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, tarım ve ticaretin ilçenin temel dinamikleri arasında yer aldığı vurgulandı. Bölgesel üretim gücünün artırılması ve ekonomik yapının daha da güçlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret edildi.

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, ilçede yaşanan ekonomik gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği vurgusuyla tamamlandı. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çarşamba, Ekonomi, Samsun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücü konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

18:15
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 18:52:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çarşamba'nın üretim ve ticaret gücü konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.