Çarşamba\'nın üretim ve ticaret gücü konuşuldu

Çarşamba ekonomisinin mevcut durumu ve gelişim potansiyeli, CHP'nin önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü'nün de yer aldığı bir heyetin Çarşamba Ticaret Borsası'na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ele alındı. Görüşmelerde ilçenin tarım, ticaret ve sanayi alanlarındaki üretim kapasitesi ile ekonomik yapısı değerlendirildi.

Yapılan ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Murat Yaralı ve Mehmet Arslan ile Genel Sekreter Sercan Yaşar ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin hazır bulundu. Heyetler arası görüşmelerde, üreticilerin karşılaştığı sorunlar, piyasa koşulları ve Çarşamba'nın ekonomik potansiyeli üzerinde duruldu.

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, yerel kalkınmanın Çarşamba ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, tarım ve ticaretin ilçenin temel dinamikleri arasında yer aldığı vurgulandı. Bölgesel üretim gücünün artırılması ve ekonomik yapının daha da güçlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret edildi.

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, ilçede yaşanan ekonomik gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği vurgusuyla tamamlandı. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.