Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde yapımını sürdürdüğü 214 araç kapasiteli Doğu Yaka Mekanik Katlı Otoparkı inşaatında sona geldi.

Çarşamba ilçesinde uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı mekanik katlı otopark ile çözülüyor. İlçenin otopark sıkıntısını büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan dev projenin inşaatı tamamlandı. İnce işçiliklerin devam ettiği projede mekanik sistemle ilgili denetimler yapılıyor.

Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'ndeki eski pazar yerinin bulunduğu bin 880 metrekarelik alanda yapılan otopark da otomobilleri sürücüler değil; asansörlü otomatik ve mekanik sistem park edecek. Araçlar yine otomatik sistemle park alanından alınıp asansöre bildirilerek sahiplerinin önüne getirilecek.

23,2 milyon liralık proje

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplamda 23 milyon 262 bin 550 TL'ye mal olan projenin son teknoloji ürünü olduğunu söyledi. Otopark projesinde test aşamalarının sürdüğünü belirten Başkan Demir, kent trafiğini rahatlatmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini dile getirerek, otopark projelerinin de buna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Çarşamba'ya nefes aldıracak

Başkan Demir, "Belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark Projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Burası trafik akışının yoğun olduğu bir bölge. 214 araç kapasiteli olacak otoparkımız bu sıkışıklığı azaltacak ve rahat bir nefes aldıracak" dedi. - SAMSUN