Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor

05.04.2022 16:17
Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde yapımını sürdürdüğü 214 araç kapasiteli Doğu Yaka Mekanik Katlı Otoparkı inşaatında sona geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde yapımını sürdürdüğü 214 araç kapasiteli Doğu Yaka Mekanik Katlı Otoparkı inşaatında sona geldi.

Çarşamba ilçesinde uzun yıllardır yaşanan trafik ve park yeri sorunu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı mekanik katlı otopark ile çözülüyor. İlçenin otopark sıkıntısını büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan dev projenin inşaatı tamamlandı. İnce işçiliklerin devam ettiği projede mekanik sistemle ilgili denetimler yapılıyor.

Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'ndeki eski pazar yerinin bulunduğu bin 880 metrekarelik alanda yapılan otopark da otomobilleri sürücüler değil; asansörlü otomatik ve mekanik sistem park edecek. Araçlar yine otomatik sistemle park alanından alınıp asansöre bildirilerek sahiplerinin önüne getirilecek.

23,2 milyon liralık proje

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplamda 23 milyon 262 bin 550 TL'ye mal olan projenin son teknoloji ürünü olduğunu söyledi. Otopark projesinde test aşamalarının sürdüğünü belirten Başkan Demir, kent trafiğini rahatlatmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini dile getirerek, otopark projelerinin de buna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Çarşamba'ya nefes aldıracak

Başkan Demir, "Belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark Projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Burası trafik akışının yoğun olduğu bir bölge. 214 araç kapasiteli olacak otoparkımız bu sıkışıklığı azaltacak ve rahat bir nefes aldıracak" dedi. - SAMSUN

Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor
Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor

YORUMLAR
500
Türkiye'de 'Belediye Afet Planı'na ilk Samsun kavuştu Türkiye'de 'Belediye Afet Planı'na ilk Samsun kavuştu Çarşamba'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Çarşamba'da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, Tragger, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Madrid'de Cansu Dere rüzgarı! Güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:23:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çarşamba Mekanik Otoparkı gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement