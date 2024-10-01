Çatak'ta Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çatak'ta Ceviz Hasadı Başladı

Çatak\'ta Ceviz Hasadı Başladı

Van'ın Çatak ilçesinde sonbahar ile organik ceviz hasadı başladı, verim ise azalmış durumda.

01.10.2024 10:23
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Van'ın Çatak ilçesinde sonbahar mevsimi ile birlikte organik ceviz hasadı başladı.

Cevizi, balı ve alabalığı ile Van'ın önemli ilçelerinden biri olan Çatak'ta sonbahar mevsimi ile birlikte ceviz hasadı başladı. Her yıl yaklaşık 2 bin ton cevizin toplandığı ilçede vatandaşlar, boyları 20 ile 30 metre arsında değişen ağaçlarda, uzun sırıklarla ceviz çırpıyor. İlçeye bağlı Akçabük Mahallesi'nde yaşayan Çetin Ertaş, ceviz veriminin son yıllarda azaldığını söyledi. Geçmiş yıllarda iyi bakıldığı için ceviz veriminin de iyi olduğunu ifade eden Ertaş, "Artık yeterince bakım yapamıyoruz. Sadece ceviz hasadı döneminde geliyoruz. İyi bakım yapmadığımız için ceviz verimi de çok az oluyor. 20 yıl önce 40-50 teneke ceviz toplarken şimdilerde ise 15- 20 teneke alabiliyoruz" dedi.

Ceviz hasadının ekim ayı ile birlikte başladığının altını çizen Ertaş, "Ceviz hasadı eylül ayı sonu bazen de ekim ayı başında başlıyor. Yaklaşık bir hafta sürüyor" ifadelerini kullandı.

Mesut Ertaş isimli vatandaş ise ceviz çırpmanın yorucu ve tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Kırsal kesimde bu işi yapmak kolay değil. Zor olduğu kadar zevkli bir iş. Her sene bu zamanda ceviz çırpmaya geliyoruz. Hem tecrübe hem denge ister. Dengeni kuramadığın zaman tehlikeli oluyor. Ama bizler tecrübeli olduğumuz için emniyetli kalkıyoruz. Deyim yerindeyse ayağımız yere basmadan silkelemiyoruz" dedi.

Ceviz hasadının yorucu olduğu kadar zevkli olduğunu vurgulayan Hatice Ertaş isimli vatandaş da, "Biraz zahmetli ama kışın bunun sefasını sürüyoruz. Tabi bir yandan ceviz toplarken aynı zamanda piknik de yapıyoruz. Sadece toplamakla bitmiyor. Kabuklarından sıyırıyoruz, sonra kurutuyoruz. 4-5 gün kuruduktan sonra kırıp kış boyunca tüketiyoruz. Cevizi pasta, börek ve çöreğe katıyoruz. Bunun yanında kış aylarında çay ile birlikte tüketiyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çatak'ta Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika

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