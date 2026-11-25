Adıyaman'ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, esnafın yarınını planlayamadığını, dükkanını nasıl açık tutacağının hesabını yaptığını ifade ederek, yetkililerden bir an evvel somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Tahsin Çatan, artan maliyetler, düşen satışlar ve finansman sıkıntılarının küçük esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, sicil affı, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi ve uygun faizli kredi desteklerinin artırılması çağrısında bulundu.

Esnafın artık yarınını planlayamadığını, günlük giderlerini karşılayabilmek için mücadele ettiğini ifade eden Çatan, artan kira, enerji, vergi ve sigorta primlerinin işletmeler üzerindeki yükü ağırlaştırdığını söyledi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle banka sicili bozulan esnaf için kapsamlı bir sicil affının uygulanması gerektiğini vurgulayan Çatan, SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü eşitsizliğinin de giderilmesini istedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Çatan, "Biz ayrıcalık istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını alabileceğimiz, dükkanımızı açık tutabileceğimiz ve geleceğe güvenle bakabileceğimiz bir ekonomik ortam istiyoruz. Artık sorunları ertelemenin değil, somut adımlar atmanın zamanı gelmiştir" dedi.

Küçük esnafın ekonominin ve toplumsal dayanışmanın temel taşlarından biri olduğunu belirten Çatan, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak esnafın sorunlarını gündeme taşımaya ve çözüm için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.