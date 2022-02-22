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Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor - Son Dakika

Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor

22.02.2022 13:01
Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi köylerinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemin yaygın hale geldiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi köylerinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemin yaygın hale geldiği bildirildi.

Çavdarhisar AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yıldız, ilçeye bağlı Hacıkebir, Tepecik, Çamköy, Akpınar ve Efendi Köprüsü köylerinde su kuyularının elektriğini güneş panelleri ile karşıladıklarını, Hacımahmut ve Demiroluk köylerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor

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Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor

Çavdarhisar, AK Parti, Kütahya, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çavdarhisar'da su kuyularında kullanılan yenilenebilir enerji ile tasarruf sağlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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