Çavdarhisar Kaymakamı TAKE Projesi kapsamında nohut hasat kontrollerine katıldı

Ekonomi

Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik, TAKE Projesi çerçevesinde dağıtılmış olan nohutların hasat kontrollerine katıldı.

Kaymakam Abdullah Gedik, İlçe Tarım Müdürü Mücahit Baştürk ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Çalışkan ile birlikte Yağdığın köyünde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde dağıtılmış olan Azkan cinsi nohutların hasat kontrollerine katıldı. - KÜTAHYA