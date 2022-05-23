ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı - Son Dakika
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ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı

23.05.2022 11:11

- ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı ÇAYKUR 1 haftada üreticilerden toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

- ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı

RİZE - ÇAYKUR 1 haftada üreticilerden toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz'de üreticilerin bahçelerine girmesiyle yaş çay sezonunda hareketlilik başladı. 47 fabrikası ile ÇAYKUR ve özel fabrikalar da hazırlıklarını tamamladı. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren üreticiler, topladıkları çayları çay alım merkezlerine götürüyor. ÇAYKUR, Doğu Karadeniz'de 2022 yılı kampanyasının ilk haftasında toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı
ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı
ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı
ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı

YORUMLAR
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Çaya Zammının Ardından Niğde'de Bir Markette, Çaykur Ürünlerinin Olduğu Raf Boş Kaldı Çaya Zammının Ardından Niğde'de Bir Markette, Çaykur Ürünlerinin Olduğu Raf Boş Kaldı 20 bin liraya aldığı Tofaş'a 4 yıl sonra 100 bin lira istedi 20 bin liraya aldığı Tofaş'a 4 yıl sonra 100 bin lira istedi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı - Son Dakika


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