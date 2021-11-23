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Çaykur Rizespor'un yeni kol sponsoru Bitexen oldu - Son Dakika

Çaykur Rizespor'un yeni kol sponsoru Bitexen oldu

23.11.2021 15:39
Çaykur Rizespor'un yeni kol sponsoru Bitexen oldu

Bitexen Teknoloji A.Ş., Çaykur Rizespor'un yeni forma kol sponsoru oldu.

Bitexen Teknoloji A.Ş., Çaykur Rizespor'un yeni forma kol sponsoru oldu. Sponsorluk ve teknolojik iş birliği anlaşması Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ve Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu'nun yer aldığı törende imzalandı.

FinTek sektörü şirketleri arasında yer alan Bitexen ile Çaykur Rizespor arasında yeni forma kol sponsorluğu ve taraftar token iş birliği anlaşması imzalandı. Forma kol sponsorluğu anlaşması Kasım 2021 itibarıyla 1,5 yıl boyunca devam edecek. Anlaşma kapsamında Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'nda Çaykur Rizespor Kulübü adına RİZE Token da listelenecek.

İmza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu, kulübe yeni kaynaklar oluşturma, kendi ayakları üzerinde durma ve geleceğe sağlam temeller atabilme adına RİZE Token'ı çok önemsediklerini belirterek, "Bu konuda ilklerden biri olmak gurur verici. Başarılı ve güçlü Rizespor için özveri ile çalışıyoruz. Rize Token'ın iyi bir yatırım olacağına inancımız tam. Bu iş birliği için Bitexen'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE VE GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ."

Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem ise "Çaykur Rizespor ile bu anlaşmayı yapmaktan çok mutluyuz. Bitexen olarak Çaykur Rizespor taraftarlarının RİZE Token'a göstereceği ilgiden en ufak şüphemiz yok. Başkanımız Tahir Kıran'a gösterdiği büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Çaykur Rizespor'un yeni kol sponsoru Bitexen oldu
Çaykur Rizespor'un yeni kol sponsoru Bitexen oldu
Çaykur Rizespor'un yeni kol sponsoru Bitexen oldu

Kemal Cenk, Rizespor, token, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çaykur Rizespor'un yeni kol sponsoru Bitexen oldu - Son Dakika Ekonomi


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