Bu süre içerisinde 195 bin ton yaş çay alımı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca temmuz ayına ait yaş çay bedeli olarak üreticilerimize 835 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bugün itibarıyla üçüncü sürgün yaş çay alımlarımız başlamıştır. Üreticilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sürgün geçirmelerini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ÇAYKUR, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı - Son Dakika

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