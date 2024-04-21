ÇAYKUR, Üreticilere Çaylarını Kendi Toplamaları İçin Çağrıda Bulundu

Ekonomi

Çay İşletmeleri Müdürlüğü (ÇAYKUR) bu yıl üreticilerin çaylarındaki verimin ve kalitenin düşmemesi için çaylarını kendilerini toplaması için çağrıda bulundu.

2024 yılının yaş çay sezonuna verimli bir şekilde başlamak isteyen çay müstahsilleri öncelikli olarak çaylarını budayarak işe başladı. Çay budamalarının hemen ardından üreticiler tarafından arazilerde gübreleme işlemi gerçekleştirilirken, ÇAYKUR'un Mayıs ayında başlatması planlanan yaş çay kampanyası için üreticiler son hazırlıklarını tamamlıyor. ÇAYKUR kampanya öncesinde üreticilere çayın veriminin ve kalitesinin düşmemesi için işçilerin yerine kendilerinin kesmesini tavsiye ederken, aynı zamanda ÇAYKUR bu yıl üreticilerin çay alım yerlerine getirdikleri çaylarda yabancı ot bulunması durumunda o çayları almayacaklarını ifade etti.

"Çayın geri kalmamasının asıl nedeni toplama tekniğinden kaynaklıdır"

Çayın 100. yılında üreticilerin çay hasatlarının kendilerinin yapmasının ürünlerindeki kalite ve verimi daha çok arttıracağını ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Çay gelme durumu 15-20 gün içerisinde tamamlanır. Mayıs'ın ikinci haftası büyük ihtimalle kampanyayı açacağız. Kampanyaya şu anda hazır durumdayız. Fabrikalarımızın bakım ve onarımları tamamlandı. Üreticilerimize 100. yıl baskısıyla, bu yıl hiç olmazsa çayımıza verilmesi gereken değeri vererek kendimiz toplayalım. Hasadı kendimiz yapalım. Çayı başkalarına toplatmamızdan ötürü çayda gerileme var. Odunsu kısma kadar inildiği için çay henüz patlamamış. Çayın geri kalmamasının asıl nedeni toplama tekniğinden kaynaklıdır. Bu yıl bir ot var. Bazı bölgelerde çok çıkıyor. Çayın yüzeyine çıkmış. Gelişmesini engelliyor ver o bölgelerde çay geriden geliyor. O bölgelerde eskiden çay erken gelirken şimdi geriye kalacak. Telgraf otu denen ot yüzünden. Otların temizlemeden çay hasadı yapılmasın istiyoruz. Ayrıca bu yıl kesinlikle kaliteden ödün vermeyeceğiz. 100. yılda sağlıklı bir üretim yapmayı düşünüyoruz. İlk yıllarda nasıl değerli tutuluyorsa aynı şeyi yapmaya çalışacağız. Yabancı ot bulunan çayları almamaya gayret göstereceğiz. Üreticilerimiz ne kadar çaya önem verirlerse hep birlikte sağlıklı bir kampanya geçireceğiz. 100. yılda çayı kendimiz toplayalım. Çayın kalitesini de verimini de arttıracağız. Bizim çaydan başka stratejik ürünümüz yok. Bölgede çay bizim damarlardı ki kanımız gibidir" ifadelerini kullandı.

"20 TL olsun isterim"

Gübreleme işlemlerini yaptıklarını söyleyen üretici Nurgül Topçu ise, "Çay mevsimi geldi. Biz köylüyüz ve köyümüzün ürünü bu. Ciddi bir gelir kaynağı. Ürünlerimiz toplayarak satıyoruz. Şu anda Mayıs ayına yaklaşıyoruz. Çay alım yerleri açılacak. Çaylarımız daha da büyüyecekler. Toplamadan önce gübremizi veriyoruz. Böyle giderse çay erkenden gelecek gibi gözüküyor. Gönül ister ki güzel bir fiyat verilsin. 20 TL olsun isterim. Çok fazla çayım yok" şeklinde konuştu. - RİZE