ÇAYKUR, Yoğun Çay Toplaması Nedeniyle Kontenjan Uygulaması Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ÇAYKUR, Yoğun Çay Toplaması Nedeniyle Kontenjan Uygulaması Yapacak

ÇAYKUR, üreticilerin yoğun çay toplaması nedeniyle günlük kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek, dekar başına 30 kilogram kontenjan uygulanacağını açıkladı. Üreticilerin acele etmemesi ve doğru bilgiyi ÇAYKUR'dan alması gerektiği vurgulandı.

13.07.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR, üreticilerin yoğun çay toplaması nedeniyle günlük kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek, dekar başına 30 kilogram kontenjan uygulanacağını açıkladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üreticilerin yoğun bir şekilde çay toplaması nedeniyle kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek, 10 Temmuz tarihinde dekar başına 50 kilogramlık bir kontenjan uygulamasına geçmişti. Üreticilerin 3 gün içerisinde de yoğun şekilde çay toplaması üzerine ÇAYKUR, dekar başına 30 kilogramlık kontenjan uygulanacağını açıkladı. ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yaş çay alımlarımız 18 gündür serbest olarak gerçekleşmiştir. Üreticilerimizin tamamı 3 günlük tatil günlerini değerlendirmek için yoğun bir şekilde çay hasadına başlamıştır. Bugün itibariyle 12 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiş olup, 1 günlük kapasitemiz kadar yaş çayda alım yerlerimizde bulunmaktadır. Kaliteden ödün vermemek adına kısa bir süreliğine alımlara dekara 30 kilogramdan devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada ayrıca üreticilerin acele etmemeleri gerektiğinin altı çizilerek, "Üreticilerimizin acele etmemesi, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunu, ayrıca üreticilerimizin her ne şart altında olursa olsun yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ayrıca üreticilerimizin kurumsal açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemesi, doğru bilgiyi bağlı bulunduğu fabrikalarımızdan veya genel müdürlüğümüzden alınması gerektiğini hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Çaykur, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, Yoğun Çay Toplaması Nedeniyle Kontenjan Uygulaması Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 23:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: ÇAYKUR, Yoğun Çay Toplaması Nedeniyle Kontenjan Uygulaması Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement