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Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğde yapılan değişikliklere göre, çek defterlerinin baskı şekli ve bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarlar güncellendi. Tebliğe göre, 6 bin Türk lirası olan miktarlar 9 bin 270 Türk lirası olarak değiştirildi. Ayrıca, geçici 2'nci madde kapsamında yer alan 6 bin Türk lirası olan miktarlar da 8 bin 650 Türk lirası olarak güncellendi. Değişiklikler 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı
27.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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"Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"de değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi.

Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "8 bin 650 Türk lirası" olarak güncellendi.

Tebliğ, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Türkiye, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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