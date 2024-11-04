Cemar Mermer, UNICERA Fuarı'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Cemar Mermer, UNICERA Fuarı'nda

Cemar Mermer, UNICERA Fuarı\'nda

Cemar Mermer, İstanbul'daki UNICERA Fuarı'na katılarak Kula'nın doğal taşlarını tanıttı.

04.11.2024 18:29
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Kula'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten, İstanbul'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na katılım sağladı.

Sektördeki öncü girişimleri, değişen ve gelişen teknolojiye sağladıkları uyum ile uluslararası pazarda önemli bir noktada söz sahibi olan Cemar Mermer ve Traverten, dünya genelindeki fuarlara katılım sağladığı gibi İstanbul'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na da katılım sağladı. Firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın'ın da yer aldığı fuarda ziyaretçilerini ağırlayan Cemar Mermer ve Traverten, Kula'dan çıkarılan doğal taşların işlenip müşteriye ulaşıncaya kadar olan tüm kademelerini ziyaretçilerle paylaştı. 330'dan fazla katılımcı firmanın yer aldığı fuardan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, fuarın 8 Kasım tarihine kadar süreceğini dile getirdi. Kula'nın dünyaya tanıtılmasında da öncü olduklarını dile getiren Genel Müdür Yalçın, fuarda temsil gücünü en iyi şekilde kullandıklarını belirterek sadece bu fuarda değil, dünya genelindeki bütün fuarlarda ve benzeri organizasyonlarda Kula'yı ve Manisa'yı temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

İstanbul, İhracat, Ekonomi, manisa, Turizm, Dünya, Kula, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cemar Mermer, UNICERA Fuarı'nda - Son Dakika

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