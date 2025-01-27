Cemar Mermer ve Ege Seramik'ten Yeni İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Cemar Mermer ve Ege Seramik'ten Yeni İşbirliği

Cemar Mermer ve Ege Seramik\'ten Yeni İşbirliği

Cemar Mermer, Ege Seramik ile iç ve dış piyasalarda seramik satışına başlayacaklarını duyurdu.

27.01.2025 10:15
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Ege Seramik ile yapılan işbirliği anlaşmasına ilişkin değerlendirme yapan Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdür Yusuf Yalçın, "İnşallah önümüzdeki günlerde iç ve dış piyasada fiili olarak seramik satışına başlayacağız. Biz, ihracatta iş birliğine giderek ve bayilik almak suretiyle iç piyasada da satışa başlamış olacağız. İşbirliğimizle bunu daha kurumsal düzeyde, daha köklü bir firmayla sürdürmek istedik" dedi.

Manisa Kula'da bulunan Traverten ve Mermer ihracatında öncü firmalardan Cemar Mermer ve Traverten, Ege Seramik ile 'iç piyasada seramik' anlaşması yaptı. Anlaşmayla birlikte Cemar Mermer ve Traverten, yurtdışında devam eden seramik satışının yanında artık iç piyasada da seramik satışını başlatmış olacak. Yapılan anlaşmaya dair detayları aktaran Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Yönetim Kurulu Başkanımızla yaptığımız istişare ve oluşturduğumuz strateji doğrultusunda yeni bir hamle yapıyoruz. Biz Fransa'da, Lyon'da ve Paris'te bulunan merkezlerimizde, depolarımızda ve mağazalarımızda uzun zamandır seramik satıyoruz. Fransa'nın dışına taşırmak ve aynı zamanda yurt içinde de seramik satışını başlatmak amacıyla yaklaşık 3 aydır bir araştırma içerisindeydik. Bu araştırma neticesinde geçtiğimiz ay İstanbul'da seramik fuarında, üst düzey yöneticilerle görüşmeler yapmıştık. O görüşmelerin devamında ihracat ve iç piyasa müdürümüz ile birlikte Ege Seramik'in tesislerine gelerek görüşmelerimizi sürdürdük. Yönetici arkadaşlarla görüşmeler yaparak bugünkü organizasyonu planladık. Planladığımız organizasyon da iç piyasada ve ihracatta bulunan bütün satış ekibi arkadaşlarımıza eğitim verilmesi, tesislerde gezdirilmesi, bilgilendirilmesi, üretim konusundaki bazı detayların paylaşılması gibi çalışma başlattık" diye konuştu.

"İlerleyen günlerde hem iç hem dış piyasada satışa başlamış olacağız"

İlerleyen günlerde artık hem iç piyasada hem dış piyasada fiili olarak satışa başlamış olacaklarını aktaran Yalçın, "İhracatta iş birliği yaptık ve bayilik almak suretiyle iç piyasada da satışa geçiyoruz. Biz bunu daha kurumsal düzeyde, daha köklü bir firmayla sürdürmek istedik. Ege bölgesinde olmamızdan dolayı bu iki firmanın birbirine iyi destek olacağını düşündük. Şu ana kadar da görüşmelerimizin planladığımız gibi gitmesinden de son derece memnunum" açıklamalarına yer verdi.

"Fransa'daki mağazalarından çok memnun kaldık"

Ege Seramik İhracat Müdürü Seçil Mutlu da "Cemar firmasıyla fuarda tanıştık. Daha sonra Fransa'daki mağazalarını gezdik. Çok memnun kaldık. Oradaki yapılanmaları bizi etkiledi. Kula'daki ocaklarına gittik. Bundan sonrasında hazırladığımız sözleşme çerçevesinde, ekibin teknik eğitimi, fabrika eğitimi, ürün eğitimi ve satış ekiplerinin birbiriyle kaynaşma amacıyla fabrikamızda hep beraber olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızın Fransa'da kuvvetlenerek birlikte iş ve güç birliği içine devam edeceğine biz çok inanıyoruz" açıklamalarında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Seramik, Ekonomi, İhracat, Finans, Fransa, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cemar Mermer ve Ege Seramik'ten Yeni İşbirliği - Son Dakika

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