Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın yeri ve tarihi belli oldu - Son Dakika
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Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın yeri ve tarihi belli oldu

22.06.2022 16:49
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın yeri ve tarihi belli oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclisi, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'nın katılımı ile Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclisi, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'nın katılımı ile Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclisi Oda Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündemin 1. maddesinde yer alan mayıs ayı gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi görüşüldü. Gündemin 1. maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2. maddesinde Çerkezköy Endüstriyel Fuarı görüşüldü. ÇTSO'nun 2017 yılından bu yana düzenlediği Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın, "ÇEF 2022" olarak 18-20 Eylül 2022 tarihlerinde, Kapalı Pazar alanında yapılması, fuar ile ilgili harcamaların ihtiyatlardan karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

Sırbistan iş gezisinin sunumu yapıldı

Gündemin 3. maddesinde yer alan, 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde üyelerin katılımı ile gerçekleşen Sırbistan/ Belgrad iş gezisi sonuç raporu, meclis üyelerine sunuldu. Geziye katılan üyelerle yapılan memnuniyet anketinin sonuçları da paylaşıldı. Paylaşılan sonuçlara göre, üyelerin yüzde 97'si gerçekleştirilen geziden memnun kaldıklarını ifade etti. İkili iş görüşmelerindeki memnuniyet oranı ise yüzde 91 olarak açıklandı. Ayrıca iş bağlantısı sağlayan üye sayısının ise 12 olduğu ifade edildi.

Gerçekleştirilen sunumun ardından konuyu değerlendiren meclis üyeleri; bölgenin ihracatına ve tanınmasına önemli katkılar sağlayan bu tür iş gezisi organizasyonlarına devam edilmesi tavsiyesinde bulundu. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından meclis sona erdi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Süleyman Kozuva, Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın yeri ve tarihi belli oldu - Son Dakika

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