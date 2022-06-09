Çerkezköy TSO'dan üyelerine tanıtım desteği - Son Dakika
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Çerkezköy TSO'dan üyelerine tanıtım desteği

09.06.2022 12:59
Çerkezköy TSO'dan üyelerine tanıtım desteği

Üyelerinin faydasına olabilecek çalışmalarını sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), bir yeniliğe daha imza atıyor.

Üyelerinin faydasına olabilecek çalışmalarını sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), bir yeniliğe daha imza atıyor. Sosyal medya hesaplarından üyelerin tanıtımının yapılacağı bir programı başlatacaklarını ve tanıtımın üyelere büyük destek sağlayacağına inancının tam olduğunu ifade eden ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Odamızın, bu alandaki gücünü üyelerimize destek için kullanacağız" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, üyelerin yararına düzenledikleri birçok faaliyete bir yenisini daha ekleyeceklerini duyurdu. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kozuva, "Odamızın ve üyelerimizin büyümesi için yaptığımız çalışmalar her gün katlanarak ve arasına yenilerini de ekleyerek devam ediyor. Başlatacağımız Sosyal Medya Tanıtım Desteği projesi ile üyelerimizin birbirleriyle etkileşimini arttıracağımız gibi ticari ilişkilerine de katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Fayda sağlayacağına inanıyoruz"

Proje detaylarını açıklayan Kozuva, "Pandemi sürecinde artan sosyal medya etkisi ve online alışveriş tercihleri, aslında bize, yapmak istediğimiz projenin ne kadar da faydalı olabileceğini kanıtlamış oldu. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray, günlük giriş çıkışları ile nüfuslarının iki katına ulaşan ilçelerimiz. Üyelerimize fayda sağlayacağına çok inandığımız bir proje ile öncelikle her geçen gün sayısı daha da artan üyelerimizin birbirini tanımasını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada olan gücümüzü üyelerimizin faydasına kullanacağız"

Sosyal medyayı da farklı bir şekilde üyelerin kullanıma açacaklarını ifade eden ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva, "Sosyal Medyanın gücünden bahsederken bu alanda Odamız da oldukça geniş bir etkileşim ağına sahip. Sadece üyelerimiz, ilçelerimiz içerisindeki vatandaşlarımız değil tüm komşu ilçelerimiz ve hatta il dışından da birçok takipçiye sahip olduğumuz gibi oldukça güçlü bir iletişim etkisine sahibiz. Sosyal Medyada olan bu gücümüzü üyelerimizin faydasına kullanacağız. Sosyal Medya hesaplarımızdan, üyelerimizin tanıtımlarını yapacağız. Bu vesileyle üyelerimizin, birbiri ile olan tanışıklığı ve etkileşimi artarken aynı zamanda ticari ilişkileri de artacak. Sadece ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız değil, komşu il veya ilçelerden, ilçelerimize giriş yapan vatandaşların öncelikli tercihleri arasında üyelerimiz yer alacak. Destek projemizin, üyelerimize fayda sağlayacağı konusunda şüphem yok. Göreve geldiğimiz ilk gün, nasıl ki odamızın ve üyelerimizin büyümesi için çalışmalarımıza başladıysak bugün de aynı arzu ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yarın da bu istekle çalışmalarımıza devam ediyor olacağız" dedi.

Programın detaylarını aktaran Kozuva, "Sosyal Medya Tanıtım Desteği programına katılmak isteyen üyelerimiz, 08.06 2022 Çarşamba – 17.06.2022 Cuma tarihleri arasında işletmesinin adres bilgilerini, işletmenin veya yetkilisinin sosyal medya adresini, unvanını ve işletmenin 1 adet fotoğrafını 0549 692 48 99 numaralı WhatsApp hattına ya da bahattin.cicek@cerkezkoytso.org.tr adresine göndermeleri yeterli olacaktır. Gönderim önceliğine göre hazırlanan çalışmalarımız, firma yetkilileri ya da işletme hesapları da etiketlenerek sosyal medya hesaplarımızın story bölümünde paylaşılacaktır" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy TSO'dan üyelerine tanıtım desteği
Çerkezköy TSO'dan üyelerine tanıtım desteği

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Kaynak: İHA

Süleyman Kozuva, Sosyal Medya, Çerkezköy, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy TSO'dan üyelerine tanıtım desteği - Son Dakika

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