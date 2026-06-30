Çerkezköy\'ün İhracat Gücü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) "En Büyük 1000 İhracatçı Listesi-2025" verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın 31 üyesi İhracatın Yıldızları listesinde yer aldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ihracatına, istihdamına gelişimine ve büyümesine katkıda bulunan üyelerimiz ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

TİM, ilk bine giren ihracatçı listesini açıkladı. Türkiye'nin ihracattaki gelişimi ile sektörel alanlardaki gelişmeleri takip etmek adına önemli bir veri olan İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın 31 üyesi de yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, listede yer alan oda üyeleri gurur duyduğunu ifade ederek, "Ülkemizin üretim üssü bölgemizde istihdam, ticaret ve en önemlisi ihracat verileri her geçen yıl artarak devam etmekte. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İlk 1000 verileri de mal ve hizmet ihracatına yönelik bizlere önemli bilgiler sunmakta. Öncelikle İlk 1000-2025 listesinde yer alan 31 üyemizi tebrik ediyorum, onlarla gurur duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Son yıllar sadece bizim için değil tüm dünya adına zorlu geçti. Küresel anlamda yaşanan olumsuzlukların ticarete, ihracata etki etmeyecek olması ise düşünülemezdi. Özellikle yanı başımızda olan savaşlar, ticaretin yeniden şekillenmesini ve yeni tedarik ağlarının oluşmasını zorlaştırmasına rağmen ihracat rakamlarında artışlar görüyoruz. Bu yıl ülkemizin toplam 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı verenler arasında odamız üyelerinin de yer alıyor olması bölgemizin üretim ve ihracat gücünün bir göstergesidir. Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 10 ülkeden biri olma hedefinde Çerkezköy olarak önemli katkılar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Üretim ve ihracat gücü

Çetin, "Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alma hedefinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri de önemli bir rol oynamaktadır. 31 firmamızın Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alması, bölgemizin üretim ve ihracat gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, tüm zorluklara rağmen ihracatçılarımızın kararlılıkla yoluna devam ettiğinin göstergesidir" dedi.

Çetin, açıklamasının sonunda ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılara ve tüm sanayicilere teşekkür ederek, Çerkezköy'ün üretim ve ihracat vizyonunu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - TEKİRDAĞ