Çerkezköy ve Kapaklı'ya sanayicilerin ilgisi artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çerkezköy ve Kapaklı'ya sanayicilerin ilgisi artıyor

Çerkezköy ve Kapaklı\'ya sanayicilerin ilgisi artıyor

Son yıllarda Çerkezköy ve Kapaklı, sanayi yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Bölge, İstanbul'a yakın olması sebebiyle yatırımcılar için oldukça cazip görülüyor.

07.11.2024 12:41
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İstanbul'a yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri, Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde yaklaşık 45 dakikalık bir sürüşle ulaşılabilir durumda. Bu yakınlık, İstanbul'daki yüksek maliyetler ve yoğunluktan kaçmak isteyen sanayiciler için de bölgeyi cazip kılıyor.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı bölgenin sanayi potansiyelini artıran en önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2025 yılının Ağustos ayında, geri kalan kısmının ise 2026 yılının sonlarına doğru tamamlanması planlanıyor. Bu proje, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçasını da oluşturuyor.

Çerkezköy ve Kapaklı'ya sanayicilerin ilgisi artıyor

BÖLGEDE 77 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) ve Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi (KOSB), bölgenin sanayi altyapısının temel taşlarını oluşturuyor. ÇOSB, 1234 hektarlık alanda faaliyet gösteren 306 sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Bu tesislerde yaklaşık 77 bin kişi istihdam ediliyor.

Çerkezköy ve Kapaklı'ya sanayicilerin ilgisi artıyor

100 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNDE DEV PROJE

Bölgedeki sanayi yatırımlarının en yenilerinden biri, Gönültaş Yapı Yatırım A.Ş. tarafından geliştirilen Lonca Sanayi Merkezleri. Proje, 100 dönümlük bir arazi üzerinde, 50 dönüm kapalı alan ve 20 metre genişliğindeki yollarla modern bir sanayi sitesi olarak tasarlandı. Dükkanlar 500 metrekare ile 2500 metrekare arasında değişen büyüklüklerde olup, depolama, üretim ve lojistik faaliyetleri için uygun. İnşaatın birinci etabı ise tamamlandı.

Çerkezköy ve Kapaklı'ya sanayicilerin ilgisi artıyor

"DEPOLAMA, ÜRETİM VE LOJİSTİĞE UYGUN"

Gönültaş Yapı Yatırım A.Ş. Başkan Yardımcısı Remzi Gönültaş, projeyle ilgili olarak şunları ifade etti: "İkitelli Sanayi Sitesi'nden İstanbul'un birçok yerine alımlar yapılıyor. Depolama, üretim ve lojistiğe uygun olan projemiz, hem yatırımcılar için değer kazanma potansiyeli taşıyor hem de kullanıcılar için rahatlık ve avantaj sağlıyor."

İş Dünyası, Çerkezköy, İstanbul, Ekonomi, Kapaklı, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy ve Kapaklı'ya sanayicilerin ilgisi artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Seref Karabacak:
    Reklam yapılmış 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Şuan Türkiye ye yatırım yağıyor özellikle Çinli ve Alman firmalar Türkiye yi üretim üssü olarak seçmiş durumda maşallah diyelim mesela benim çalıştığım osb boş arsa kalmadı özellikle şuan sivas ta yeni organize sanayii yapıldı Sivas merkez Doğanca köyüne orda bile tüm parseller de inşaat lar var Sivas ta yeni üretim bölgesi oldu 0 0 Yanıtla
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