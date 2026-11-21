ANKARA – Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Amna Baloch ile bir araya geldi. SANKON'dan yapılan açıklamaya göre Pakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen görüşmede, ekonomik ilişkiler ele alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği görevine yeni atanan Sayın Amna Baloch'a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, SANKON ile Pakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği arasında uzun yıllardır sürdürülen iş birliğinin önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam ettirilmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında daha ileri seviyelere taşınmasının önemi vurgulandı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Pakistan arasında uzun yıllardır devam eden dostane ilişkilerin ve ekonomik iş birliğinin önümüzdeki süreçte de geliştirilmesi için SANKON Kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajlarının verildiği görüşme, iki taraf arasındaki mevcut ilişkilerin yeni dönemde de devam ettirilmesi yönündeki ortak temennilerle sona erdi."