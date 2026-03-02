Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz Sağlam

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda" dedi.
Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir" dedi.
