Cevdet Yılmaz: Mal ve hizmet gelirlerinin artması bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Mal ve hizmet gelirlerinin artması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, mal ve hizmet gelirlerinin artmasını ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerinden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2,5 seviyesinin altında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Yılmaz, cari işlemler açığının azalmaya devam ettiğini ve rezervlerin güçlendiğini vurguladı.

12.07.2024 13:01
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet gelirlerimizin daha da artmasını ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2,5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cari işlemler açığının azalmaya, rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı mayıs ayına göre 31,8 milyar dolar azalarak 25,2 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirtti.

Yılmaz, ocak-mayıs döneminde cari açıktaki iyileşmenin geçen senenin aynı dönemine göre 19,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten ve hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklandığını bildirdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 20,8 milyar dolar azaldığını dile getiren Yılmaz, "Hizmet gelirlerinde mayıs ayındaki artışla birlikte 6 ay sonra mal ve hizmet dengesi pozitife dönmüştür." bilgisini verdi.

Yılmaz, mayıs ayında net hata noksan kalemi hariç uluslararası kaynak girişinin 14,4 milyar dolar ile en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Artan kaynak girişi ve azalan cari açıkla birlikte mayıs ayında rezervlerimizdeki artış 17,6 milyar dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet gelirlerimizin daha da artmasını ve cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2,5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini ve rezervlerimizi arttırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, OVP, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Mal ve hizmet gelirlerinin artması bekleniyor - Son Dakika

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