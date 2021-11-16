Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Altının ons fiyatının bin 872 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın 617 liraya kadar çıkarak rekor kırdı. 1.010 lirayı gören çeyrek altın ise tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin lirayı aştı. GRAM 617 LİRAYI GÖRDÜ Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatının 1872 dolara gelmesi ve dolar kurunun yükselmesiyle altının gram fiyatı 617 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ÇEYREK TARİHİ ZİRVEDE Çeyrek altın ise1.010 lirayı gördü. Yarım altın 2.022 liradan, tam altın 4.005 liradan, cumhuriyet altını ise 4.115 liradan satılıyor.

Son Dakika

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Gelin ve damada drift şovu pahalıya patladı! Hem ehliyetinden oldu, hem de 6 bin 700 lira ceza yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı

Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti

Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!