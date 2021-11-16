Altındaki tarihi yükseliş sürüyor. Ons fiyatının artmasına iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş de eklenince gram altın rekor kırdı. Çeyrek altın bin lirayı aştı.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Ons fiyatının 1872 dolara gelmesi ve dolar kurunun yükselmesiyle altının gram fiyatı 617 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çeyrek altın ise1.010 lirayı gördü. Yarım altın 2.022 liradan, tam altın 4.005 liradan, cumhuriyet altını ise 4.115 liradan satılıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika Ekonomi