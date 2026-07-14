Cezayir'de Elektrik Tüketiminde Rekor - Son Dakika
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Cezayir'de Elektrik Tüketiminde Rekor

14.07.2026 09:21
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Cezayir'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle elektrik tüketimi 21 bin 870 megavata çıktı.

Cezayir'de ülke genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle elektrik tüketiminde rekor kırıldığı bildirildi.

Cezayir devlet elektrik ve doğal gaz şirketi Sonelgaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasıyla eş zamanlı, elektrik tüketiminin 21 bin 870 megavata ulaşarak tarihi bir zirve kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni zirvenin, 12 Temmuz'da kaydedilen 21 bin 120 megavatlık seviyeyi 750 megavat aşarak yeni bir rekor oluşturduğu aktarıldı.

Temmuz 2025'te kaydedilen bir önceki en yüksek tüketim seviyesinin ise 20 bin 628 megavat olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, elektrik arzının normal seyrinde devam ettiği, tüm vilayetlerde durumun kontrol altında olduğu ve tedarikte herhangi bir kesinti veya aksama yaşanmadığı ifade edildi.

Cezayir'in elektrik kapasitesi ve ihracatı

Günlük yaklaşık 29 bin megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olan Cezayir, tüketim zirvesindeyken bile 8 bin megavattan fazla arz fazlasına sahip bulunuyor.

Bu kapasitenin yaklaşık bin megavatı, çoğunluğu fotovoltaik güneş enerjisi santralleri olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 95'inden fazlasını doğal gaz çevrim santralleriyle karşılayan Cezayir, komşusu Tunus'a da günlük 500 megavattan fazla elektrik ihraç ediyor.

Cezayir hükümeti, Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı kapsamında 2035 yılına kadar çoğunluğu güneş ve rüzgar enerjisi olmak üzere temiz kaynaklardan 15 bin megavat elektrik üretmeyi hedefliyor.

Sıcak dalgası yangınları tetikliyor

Diğer yandan, Akdeniz kıyısındaki kentlerde hava sıcaklıklarının 45 dereceyi aşmasıyla birlikte ülkede yangın bilançosu da ağırlaşıyor.

Sivil Savunma Başkanlığı verilerine göre, 9 Temmuz'dan bu yana ormanlık alanlar, makilikler, tarım arazileri ve palmiye vahalarında 300'den fazla yangın çıktı.

Özellikle orta ve batı kesimlerinde son yıllarda ciddi bir kuraklıkla mücadele eden Cezayir'de, barajlardaki su seviyelerinin ve yeraltı kaynaklarının azalması orman yangınları riskini artırıyor.

Ülkede 2022 yılından bu yana tekrarlanan kuraklık dalgaları, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve on binlerce hektarlık ormanlık ile yeşil alanın küle dönmesine neden olan benzeri görülmemiş yangınlara yol açmıştı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Cezayir, Enerji, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cezayir'de Elektrik Tüketiminde Rekor - Son Dakika

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