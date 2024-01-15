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CHP Genel Başkan Yardımcısı: İthal et yerli besiciliği bitiriyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: İthal et yerli besiciliği bitiriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ithal etin fiyatları düşürmediğini, yerli besiciliği bitirdiğini savunarak, çözümün küçük aile işletmelerini desteklemek olduğunu belirtti. Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı besilik sığır ithalatı talimatını eleştirerek, et ithalatının fiyatları düşürmediğini ve yerli besiciliği bitirdiğini ifade etti. Adem'e göre, çözüm Et ve Süt Kurumu'nun faaliyetlerine dönmesi, TİGEM arazilerinin kiralanmaması, yerli yem sanayinin tekrar kurulması ve damızlık türlerinin çoğalmasıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı: İthal et yerli besiciliği bitiriyor
15.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:09
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ithal etin fiyatları düşürmediğini, yerli besiciliği bitirdiğini savunarak, "Oysa çözüm net, küçük aile işletmeleri desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

Adem, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 2024 yılı besilik sığır ithalatı ile ilgili ithalat talimatı ve teknik kriterleri yayımladığını belirtti.

Buna göre, 2024 yılında üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağını bildiren Adem, kararı eleştirerek, şunları kaydetti:

"İktidar, sorunu et ithalatını arttırarak çözmeye çalışıyor. Et ithalatı fiyatları ancak sınırlı süre için frenliyor. İthal et, fiyatları düşürmediği gibi yerli besiciliği bitiriyor. Oysa çözüm net, küçük aile işletmeleri desteklenmelidir. Et ve Süt Kurumu, faaliyet alanına dönmedikçe, TİGEM arazilerini 49 yıllığına kiralamaktan vazgeçip çiftçimizin ihtiyacı olan bitki tohumları üretmedikçe, ülkemizin ihtiyacı olan damızlık türleri çoğalmadıkça ve en önemlisi yerli yem sanayini tekrar kurmadan çözüme kavuşturmak mümkün gözükmüyor."

Kaynak: AA
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