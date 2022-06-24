Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak

24.06.2022 14:20
Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak

Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren 'Bulamaçlı Kaplıcası' sağlık ve termal turizmin merkezi oluyor.

Çiçekdağı ilçesinde yer alan ve tarih boyunca halk sağlığı için hizmet veren 'Bulamaçlı Kaplıcası' sağlık ve termal turizmin merkezi oluyor.

Kaplıca bölgesinin modern tesisleriyle birlikte sağlık alanında şifa dağıtacağını açıklayan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu; "AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ederek, Bulamaçlı Kaplıcası'na yapılacak yatırımlar ile alakalı görüşme gerçekleştirdik" dedi. Bölgeye modern tesisler yapılacağını aktaran Hakanoğlu; "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da destekleri ile bölgemize modern tesisler yapılacak. Tesislerin yapımları en kısa süre içerisinde başlatılacak" diye konuştu.

Yapılacak tesislerle birlikte bölgenin sağlık alanında şifa dağıtması ve turizm açısından da önemli bir merkez olması planlanıyor. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi! Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı CHP'li Ünsal: 'Ekonomide hızla uçuruma doğru gidiliyor' CHP'li Ünsal: 'Ekonomide hızla uçuruma doğru gidiliyor'
Kaynak: İHA

Milletvekili, mehmet ersoy, Çiçekdağı, Kırşehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çiçekdağı'nda 'Bulamaçlı Kaplıcası' cazibe merkezi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement