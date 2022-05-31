Çiftçi, TMO hububat alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, TMO'nun hububat alım fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasat sezonun başlamasıyla çiftçinin gözü ve kulağının TMO'dan açıklanması beklenen hububat alım fiyatlarının belirlenmesine yöneldiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Turanlı, hasat döneminin başlamasıyla beraber hububat alım fiyatların belirsizliğinin çiftçileri zor durumda bıraktığını söyledi.

Başkan Turanlı, "Hasat sezonun başlamasıyla beraber çiftçinin gözü kulağı TMO'dan açıklanması beklenen hububat alım fiyatlarının belirlenmesine yöneldi. Ülkemizde, geçen günlerde hububat hasadı başladı. Hasadın başlamasıyla, hububat alım fiyatların belirsizliği, çiftçilerimizi zor duruma sokmaktadır. Bir yıl boyunca bir karış toprağını tüm zor şartlara rağmen boş bırakmadan eken çiftçilerimiz, müjdeli haberi bir an önce duymak istiyor.

Küresel iklim değişimi sonucunda ülkemizde yaşanan don, dolu ve sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan üründe verim kayıpları bir yana, hasadın başlamasıyla birlikte açıklanması beklenen hububat alım fiyatlarının gecikmesi, çiftçilerimizi zor duruma sokmaktadır.

2022 yılında yaşanan gübre, mazot, bitki koruma ürünü vb. girdilerin aşırı şekilde artmasına rağmen üretimin sürdürebilirliği için çiftçilerimiz, toprağa küsmeden üretime devam etti. 2022 yılının tüm olumsuzluklarına rağmen hasada kadar dayanan çiftçilerimiz, fiyat belirsizliğinden dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Hasadını yapan ve hasat sürecinde olan çiftçilerimiz uzun ve sıkıntılı bir sezonun ardından alım fiyatlarının açıklanması ve fiyatların girdi maliyetleri de göz önünde bulundurularak, özellikle çiftçilerimizin alın terinin tüccarların iki dudağı arasından çıkacak alım fiyatına mahkum ettirmeden tekelcilerin değil, devletimizin söz sahibi olacağı istikrarlı, ileriye dönük üretimde sürekliliği sağlayacak, üreticilerimizi memnun edecek TMO hububat alım fiyatların açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN