Çiftçiler Giderler Yüzünden Mağdur

Ekonomi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde üretilen kabak çekirdeği çiftçinin yüzünü güldürmedi.

Çiftçiler giderlerden ve mahsul satış fiyatlarından şikayetçi. Geçen yıl kilosu 80 lira olan kabak çekirdeğinin bu yıl aynı fiyattan olduğunu anlatan çiftçiler, ürünlerini satamadıklarını anlattılar.

İlçenin Gümüşkonak mahallesinde çiftçilik yapan Abdullah Say "Günyüzü çiftçisi 'Günyüzü' göremiyor. Mahsul hasat edilene kadar her tarla, sulama hariç 10 kez traktörle işlemden geçirilir. Her seferinde yakıt, gübre, elektrik, ilaç gibi masraflar yapılır. Her yıl giderlerin fiyatı değişirken mahsul fiyatları 2 yıldır aynı. Tarım Bakanımızın 'Her yeri ekin' çağrısı bize umut olmuştu, her yeri ektik. Çiftçinin sırtındaki yük sadece giderler değil, tüccarların fırsatçılığı da bizleri mağdur ediyor" dedi - ESKİŞEHİR