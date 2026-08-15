Çiftçiler İçin Test İstasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu ile çiftçilerin ilaçlama makineleri bilimsel yöntemlerle test ediliyor. Yeni uygulama sayesinde gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilerek hem çevre sağlığı korunacak hem de üzüm ihracatındaki kalıntı riski en aza indirilecek.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kurulan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda; ilaçlama makinelerinin püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı bilimsel yöntemlerle test edilerek kayıt altına alınıyor. Gerçekleştirilen testler sayesinde uygun dozda, uygun miktarda ve doğru parametrelerle zirai mücadele yapılması sağlanarak gereksiz pestisit kullanımının önüne geçiliyor.

Bu uygulama ile hem çevre ve insan sağlığının korunması hem de özellikle sofralık üzüm ihracatında karşılaşılan pestisit kaynaklı kalıntı risklerinin azaltılması hedefleniyor. İlaçlama alet ve makinelerinin testini yaptırmak isteyen çiftçilerin, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilecekleri belirtildi.