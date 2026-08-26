Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket - Son Dakika
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Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket

Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü\'den olay hareket
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Lyon maçı kadrosunda yer almayan Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, kendisine yönelik tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik Lyon deplasmanı öncesinde kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların hedefi oldu.

MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI, TEPKİLER ARTTI

Sakatlığı gerekçesiyle kafileye dahil edilmeyen milli stoper, üst üste kaçırdığı maçlar ve takımdaki durumu nedeniyle taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta görev alamayan tecrübeli savunmacının durumu tepkileri artırdı.

Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket

HESABINI DONDURDU

Kadroya alınmaması üzerine sosyal medya platformlarında çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Çağlar Söyüncü radikal bir karar aldı. 30 yaşındaki futbolcu, eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından kişisel sosyal medya hesabını kapatarak dış dünyayla iletişimini kesti.

Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket

Çağlar Söyüncü, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket - Son Dakika
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