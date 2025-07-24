Çiftçilere Akaryakıt İndirim Kartı

Trabzon'un Of ilçesi Ziraat Odası, tarımsal üretimde artan maliyetleri azaltmak amacıyla, çiftçilere yönelik bir sosyal destek uygulamasını hayata geçirdi. Yapılan iş birliği kapsamında, oda üyesi çiftçilere özel "Çiftçi Akaryakıt İndirim Kartı" tanıtıldı. Bu kart sayesinde çiftçiler, belirtilen akaryakıt istasyonundan indirimli yakıt alabilecek.

Protokol, Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral ile iş insanı Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olan Taner Fikret Saral ve iş insanı Ali Kemal Yılmaz arasında imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, çiftçilerin alacakları indirim kartları yalnızca belirlenen akaryakıt istasyonunda geçerli olacak. Kartların geçerlilik süresi ise 1 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca çiftçiler, bu kart aracılığıyla akaryakıt alımlarında özel indirimlerden yararlanabilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, "Üreticilerimizin emeği kutsaldır. Biz de onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu indirim kartı, küçük bir destek gibi görünse de tarımın sürdürülebilirliği açısından önemli bir adımdır. Bu anlaşmayı imzaladığımız akaryakıt istasyon sahiplerine, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral ve iş insanı Ali Kemal Yılmaz'a odamız ve çiftçilerimizin adına teşekkür ediyoruz. Tüm üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Çiftçi Akaryakıt İndirim Kartları, Of Ziraat Odası tarafından üyelere dağıtılacak. İlk etapta yalnızca tek bir istasyonda geçerli olan bu uygulamanın, önümüzdeki dönemde farklı destekleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Böylece çiftçilere sunulan katkının uzun vadede daha etkili ve kapsamlı hale getirilmesi hedefleniyor. - TRABZON