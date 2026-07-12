Çiftçilere Destek Çağrısı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin artan üretim maliyetleri nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, zirai ilaçlarda uygulanan KDV'nin sıfırlanması ve tarım makinelerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.

Doğan, tarım sektörünün gübre, mazot, enerji, işçilik ve finansman giderlerindeki sürekli artış nedeniyle tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını ifade etti. Üreticinin ayakta kalabilmesi için yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Zirai ilaçlarda uygulanan yüzde 10 Katma Değer Vergisi'nin çiftçinin üretim maliyetini doğrudan artırdığını belirten Mehmet Akın Doğan, geçmişte gübrede KDV'nin sıfırlanması ve tohumda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin üreticiye önemli bir nefes aldırdığını hatırlattı. Doğan, gübre ve tohumda uygulanan vergi avantajlarının zirai ilaçlar için de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu düzenlemenin üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını, çiftçinin üzerindeki mali yükü hafifleteceğini ve sürdürülebilir tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım alet ve makineleri üzerindeki vergi yükünün de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, modern ekipman kullanılmadan verimli üretim yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Traktörden ekipmanlara, sulama sistemlerinden hasat makinelerine kadar tüm tarım makinelerinde KDV oranlarının düşürülmesinin, çiftçinin teknolojiye erişimini kolaylaştıracağını ve verimliliği artıracağını kaydetti.

Üreticinin bugün en büyük ihtiyacının uygun finansmana erişim ve maliyetlerin azaltılması olduğunu belirten Doğan, çiftçinin ancak güçlü finansman desteği ve düşük maliyetli üretim imkanlarıyla toprağını işlemeye devam edebileceğini ifade etti. Tarımın sürdürülebilirliği için vergi politikalarının üretimi teşvik edecek şekilde düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, zirai ilaçlarda uygulanan KDV oranının gübrede olduğu gibi yeniden değerlendirilmesinin üreticinin rekabet gücünü koruyacağını, tarım alet ve ekipmanlarında vergi yükünün azaltılmasının ise çiftçilerin modern teknolojilere daha kolay ulaşmasına ve üretim maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Doğan ayrıca, üreticilerin uygun finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasının artan üretim maliyetlerini hafifleteceğini ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendireceğini belirtti.

Üreticiyi destekleyen her adımın ülkenin tarımsal üretimine, gıda arz güvenliğine ve ekonomik kalkınmasına olumlu katkı sunacağını vurgulayan Mehmet Akın Doğan, "Tarım sadece çiftçinin değil, 86 milyonun ortak geleceğidir. Üreticimizin yükü hafifletildiğinde hem gıda arzı güvence altına alınacak hem de tüketicinin sofralarına daha uygun fiyatlarla ürün ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu. - ADANA