Çin, Almanya'nın En Büyük Ticaret Ortağı Oldu

20.02.2026 13:25
Almanya, 2025'te en büyük ticaret ortağı olarak Çin'i seçti, ABD'yi geride bıraktı.

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından olan Çin, geçen yıl ilk sıradaki yerini ABD'den geri almayı başardı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025'e ilişkin ülkenin en önemli ticaret ortaklarını açıkladı. Buna göre, Almanya'ya ihracatını artıran Çin, geçen yıl Alman dış ticaretinde en önemli ortak ülkeler listesinde ilk sırada yer aldı.

Almanya ile Çin arasındaki mal ticareti 2025'te yüzde 2,1 artarak 251,8 milyar avroya çıktı. Almanya'dan Çin'e ihraç edilen malların değeri ise yüzde 9,7 düşüşle 81,3 milyar avroya indi.

Analistler, bu düşüşü daha önce Almanya'dan ithal edilen malların bu ülkede artan üretimine bağladı. Çin, daha önce Almanya'dan ithal ettiği bazı otomobilleri artık kendisi üretiyor.

Söz konusu dönemde Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hacmi yüzde 5 gerileyerek 240,5 milyar avro oldu. Böylece Çin, 11,3 milyar avro farkla 2025'te Almanya'nın en önemli ticaret ortağı oldu.

Hollanda, 209,1 milyar avro tutarındaki ihracat ve ithalatıyla Almanya'nın üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.

Çin, 2023'te 253,1 milyar avroluk hacimle art arda sekizinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmuştu. Fakat, 2024'te Almanya ile 252,8 milyar avroluk ticaret hacmine ulaşan ABD, Çin'i geçmeyi başarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yüksek gümrük tarifelerine rağmen ABD, geçen yıl Alman ihracatının en önemli alıcısı olma konumunu sürdürdü.

Geçen yıl Almanya'nın ABD'ye ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 146,2 milyar avroya indi. Ağustos 2025'ten bu yana çoğu Alman ürününe yönelik ABD gümrük vergilerinin, önceki oranların birkaç katına çıkarılarak yüzde 15 olarak uygulanması dikkati çekiyor

117,4 milyar avro ile Fransa ve 112,5 milyar avro ile Hollanda, geçen yıl Alman mallarının en önemli alıcı ülkeleri arasında yine ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Destatis'e göre ABD, "2015'ten beri, Alman mallarının en önemli alıcısı" olmaya devam ederken Çin bu listede altıncı sırada yer alıyor.

Almanya'nın her iki ülkeden ithalatı geçen yıl arttı.

Çin'den mal ithalatı yüzde 8,8 artarak 170, milyar avroya ulaşırken ABD'den mal ithalatı yüzde 2,7 genişleyerek 94,3 milyar avroya yükseldi. Böylece, Çin Almanya'nın en önemli tedarikçisi olmaya devam etti. Çin'den ithal edilen malların en büyük payını, 50,9 milyar avro değerindeki veri işleme ekipmanları, elektrikli ve optik ürünler oluşturdu.

Çin ile olan ticaret açığı, ithalattaki artış ve ihracattaki gerilemenin etkisiyle 2025'te 22,4 milyar avro artarak 89,3 milyar avroya ulaştı.

Almanya'nın en önemli tedarikçisi listesinde Çin'i 96,7 milyar avro ile Hollanda ve 94,3 milyar avro ile ABD izledi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 55 milyar avroya yaklaştı

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik bağlar, 2025 yılında da gücünü korudu. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 54,9 milyar avro olarak gerçekleşti.

Geçen yıl iki ülke arasındaki mal değişimi neticesinde toplam ticaret hacmi 54,9 milyar avroya ulaştı.

Bu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı 29,4 milyar avro olurken, Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalat 25,5 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

Almanya, geçen yıl Türkiye ile dış ticaretinde yaklaşık 3,9 milyar avro fazla verdi.

Kaynak: AA

Almanya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

