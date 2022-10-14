Çin'de 9 ayda elektrik tüketimi yüzde 4 arttı - Son Dakika
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Çin'de 9 ayda elektrik tüketimi yüzde 4 arttı

14.10.2022 16:58
Çin'de 9 ayda elektrik tüketimi yüzde 4 arttı

Çin'de elektrik tüketimi, yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Çin'de elektrik tüketimi, yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, ocak-eylül döneminde elektrik tüketimi 6,49 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, yıllık bazda yüzde 4 artarken tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,4, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 1,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 4,9 artış kaydedildi.

Aynı dönemde hanelerin elektrik tüketimi de yıllık yüzde 13,5 yükseldi.

Ekonomik etkinliğin göstergelerinden sayılan elektrik tüketimindeki artışın imalat sanayisinde yavaş olması, ekonomisi sanayi üretimine dayalı Çin'in Kovid-19 salgınının ardından ekonomik toparlanma ivmesini güçlü şekilde sürdüremediğinin işareti değerlendiriliyor.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirleri gibi koşulların son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, iş dünyasında güveni olumsuz etkiliyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de 9 ayda elektrik tüketimi yüzde 4 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de 9 ayda elektrik tüketimi yüzde 4 arttı - Son Dakika
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