Çin'de Banka Kredileri ve Reel Ekonomiye Yönelik Finansman Düştü

Çin'de yuan cinsinden yeni banka kredileri ve reel ekonomiye yönelik finansman, ocaktaki yükselişin ardından şubatta düşüş kaydetti.
Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, bankaların ocak ayında verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 1,45 trilyon yuan (yaklaşık 200 milyar dolar) oldu.
Banka kredileri, borç tahvilleri ve hisse senedi fonlarından oluşan toplam finansman 1,56 trilyon yuana (yaklaşık 220 milyar dolar) ulaştı.
Şubatta genel kredi hacmi yüzde 10,1, dolaşımdaki nakit para ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para arzı (M2) yüzde 8,7 artış kaydetti.
Ocak ayında yeni yuan kredileri 4,92 trilyon yuana (yaklaşık 690 milyar dolar), reel ekonomiye yönelik toplam finansman ise 6,5 trilyon yuana (yaklaşık 920 milyar dolar) ulaşarak bugüne kadarki en yüksek aylık seviyeye çıkmıştı.
Yılın ilk ayı, yeni banka kredilerinin ve diğer finansman araçlarının yoğun olarak işleme konulduğu bir dönem olarak biliniyor.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de merkezi hükümet, reel ekonomiyi destekleme çabaları kapsamında kredi hacmini genişletmeye yönelik adımlar atmıştı.
Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan düşürmüştü. Söz konusu adımın, 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyordu.
Merkez Bankası ayrıca 20 Şubat'ta emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faizi oranını yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e çekerek finansman problemlerinin yaşandığı sektörü destekleyeceğinin işaretini vermişti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, emeklilere yapılanların hesabını soracaklarını belirtti. Özel, emeklilere yapılacak olan indirim taleplerini dile getirerek, emeklilerin haklarını savunacaklarını vurguladı. Ayrıca, öğretmen atamaları, tarım ve hayvancılık gibi konulara da değinen Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i desteklediklerini ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul için özel kentsel dönüşüm projeleri hazırladıklarını ve kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla yasaları gözden geçirdiklerini belirtti. Özhaseki, İstanbul'da 600 bin civarında yıkılıp yapılması gereken bağımsız birim olduğunu ve kentsel dönüşümün bu sorunu çözeceğini ifade etti. Ayrıca, depreme hazırlık amacıyla 5 bin konutun depreme dayanıklı hale getirileceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik ziyaretleri kapsamında çınar fidesi dikti ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta esnafları ziyaret ederek Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'e destek istedi. Akşener, vatandaşların sıkıntılarını dinledi ve partisinin yerel seçimlerde desteklenmesini istedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, yaptığı yatırımları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Yavaş, ortak akılla belediyeyi yönettiğini ve şehrin problemlerine çözüm aradıklarını belirtti. Ayrıca, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde gerçekleştirdiği projelerle turizmi canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Yavaş, ATO üyelerinin hukukunu korumak için mücadele ettiğini ve esnafın huzurunu ve bereketini önemsediğini vurguladı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN hakkında yaptığı açıklamada, KAAN'ın Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz olduğunu ve planlandığı gibi çalıştığını belirtti. Kotil, KAAN'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, 2028 itibarıyla 20 uçağın Hava Kuvvetlerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 4 istasyondan oluşan 6,5 kilometrelik Çekmeköy- Samandıra metro hattını, CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı bir törenle açtı. “2017’nin başında sözleşmesi imzalanmış olan bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz” sorusunu yönelten İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu, bunun sebebini bilmek zorundadır. Bir metro projesinin durdurulması, normal bir şey değil. İzah edilmesi, sorgulanması gereken konudur. 5 yılda, 10 metro hattı yaptık biz; bir tanesine bir gün bile ‘stop’ demedik. 5 yıl boyunca hepsine tam yol ileri dedik. Hiç durdurmadık. Ama onlar, hükümet kendilerinde… Hani diyor ya, ‘Hükümet bizde, yerel yönetim bizde olursa hizmet gelir.’ Hükümet kendilerinde, ilçe belediyeleri kendilerinde, Büyükşehir Belediyesi kendilerinde, ama stop ettiniz 10 metronun hepsini” dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sultanbeyli Fatih Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, emekli maaşlarının en az bir asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirtti. Destici, ayrıca terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, teröre bulaşanlarla işbirliği yapmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerin paralarını israf ettiğini ve terörü destekleyen sanatçılara para harcadığını söyledi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda şubat ayında 112 bin 182 yolcuya hizmet verildi. İç hat yolcu trafiği 103 bin 598, dış hat yolcu trafiği 8 bin 584 olarak gerçekleşti. İniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 111'e ulaştı. Yük trafiği ise bin 1 ton oldu. Ocak-Şubat döneminde ise yolcu trafiği 233 bin 644, uçak trafiği 2 bin 189, yük trafiği ise 2 bin 133 ton olarak gerçekleşti.
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