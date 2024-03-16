Çin'de Banka Kredileri ve Reel Ekonomiye Yönelik Finansman Düştü

Ekonomi

Çin'de yuan cinsinden yeni banka kredileri ve reel ekonomiye yönelik finansman, ocaktaki yükselişin ardından şubatta düşüş kaydetti.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, bankaların ocak ayında verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 1,45 trilyon yuan (yaklaşık 200 milyar dolar) oldu.

Banka kredileri, borç tahvilleri ve hisse senedi fonlarından oluşan toplam finansman 1,56 trilyon yuana (yaklaşık 220 milyar dolar) ulaştı.

Şubatta genel kredi hacmi yüzde 10,1, dolaşımdaki nakit para ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para arzı (M2) yüzde 8,7 artış kaydetti.

Ocak ayında yeni yuan kredileri 4,92 trilyon yuana (yaklaşık 690 milyar dolar), reel ekonomiye yönelik toplam finansman ise 6,5 trilyon yuana (yaklaşık 920 milyar dolar) ulaşarak bugüne kadarki en yüksek aylık seviyeye çıkmıştı.

Yılın ilk ayı, yeni banka kredilerinin ve diğer finansman araçlarının yoğun olarak işleme konulduğu bir dönem olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de merkezi hükümet, reel ekonomiyi destekleme çabaları kapsamında kredi hacmini genişletmeye yönelik adımlar atmıştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan düşürmüştü. Söz konusu adımın, 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyordu.

Merkez Bankası ayrıca 20 Şubat'ta emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faizi oranını yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e çekerek finansman problemlerinin yaşandığı sektörü destekleyeceğinin işaretini vermişti.