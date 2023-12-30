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Çin'de Cari İşlemler Dengesi 209 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika
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Çin'de Cari İşlemler Dengesi 209 Milyar Dolar Fazla Verdi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2023 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı. Cari denge, dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eder. İlk 9 ayda Çin'in cari işlemler dengesi 209 milyar dolar fazla verdi. Bu dönemde dış ticarette 454,4 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 168,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 10,8 milyar dolar fazla ve cari transferlerde 87,7 milyar dolar açık kaydedildi. Cari işlemler fazlasının gayrısafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,6 oldu.

Çin\'de Cari İşlemler Dengesi 209 Milyar Dolar Fazla Verdi
30.12.2023 - 06:43,
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Çin'de cari işlemler dengesinin, yılın ilk üç çeyreğinde 209 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak- Eylül 2023 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 209 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 454,4 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 168,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 10,8 milyar dolar fazla ve cari transferlerde 87,7 milyar dolar açık kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrısafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,6 oldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Çin'de Cari İşlemler Dengesi 209 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Cari İşlemler Dengesi 209 Milyar Dolar Fazla Verdi - Son Dakika
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