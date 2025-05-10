Çin'de Deflasyon Sürekliği - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Deflasyon Sürekliği

Çin'de Nisan ayında TÜFE %0,1, ÜFE %2,7 geriledi, deflasyon endişeleri artıyor.

10.05.2025 14:59
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Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, nisan ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Nisan 2025 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,7 geriledi.

Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatlarındaki artış 26 aydır sıfıra yakın

Tüketici fiyatları nisanda yıllık bazda yüzde 0,1 azalırken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 0,5 artış kaydetti.

Bu dönemde gıda fiyatları yüzde 0,2 artarken gıda dışı fiyatlar değişmedi. Tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,3 gerilerken hizmetlerin fiyatları yüzde 0,3 yükseldi.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

Ocakta, 8 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta ise yüzde 0,1 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon endişelerinin devam etmesine yol açtı.

TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

Üretici fiyatları 31 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme Mart 2025'te de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 2,7 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 gerilemişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Deflasyon Sürekliği - Son Dakika

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