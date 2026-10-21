Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaptığı hatayla rakibin ilk golüne zemin hazırlayan Matteo Guendouzi, maçın ardından sürpriz bir ödülün sahibi oldu. Taraftarların sert eleştirilerine hedef olan Fransız futbolcu, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine hedef olan Fransız orta saha oyuncusu, UEFA'nın maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.
HATASI GOLLE SONUÇLANDI
Fenerbahçe'nin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında Matteo Guendouzi'nin yaptığı top kaybı, Slavia Prag'ın ilk golüne zemin hazırladı. Konuk ekip, Provod'un golüyle farkı bire indirirken Fransız futbolcunun hatası taraftarların tepkisini çekti. Guendouzi, maç boyunca gösterdiği performans nedeniyle sosyal medyada da eleştirilerin odağına yerleşti.
UEFA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR
Karşılaşmanın ardından ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Slavia Prag'ın ilk golündeki hatasına ve taraftarların tepkisine rağmen Matteo Guendouzi, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi. Fransız futbolcunun gol veya asist katkısı yapamadığı mücadelede bu ödülü alması dikkat çekti.
GUENDOUZI'NİN İSTATİSTİKLERİ
Karşılaşmanın tamamında sahada kalan Matteo Guendouzi, Slavia Prag karşısında yüzde 88 pas isabetiyle oynadı. Fransız orta saha oyuncusunun maçtaki performansı şu şekilde kayıtlara geçti:
- Oynadığı süre: 90 dakika
- Gol: 0
- Asist: 0
- Pas isabeti: Yüzde 88 (44/50)
- Kilit pas: 1
- Asist beklentisi (xA): 0,11
- En yüksek hız: 27,5 km/sa
- Kat ettiği mesafe: 11,4 kilometre
TARAFTARLARIN HEDEFİNDEYDİ
Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılması, sarı-lacivertli tribünlerde hayal kırıklığı yarattı. Özellikle rakibin ilk golündeki hatası nedeniyle eleştirilen Guendouzi'nin maçın oyuncusu seçilmesi, karşılaşma sonrasında yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.
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