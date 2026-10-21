Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

İnsan bedeni üzerinden yasadışı yollarla haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik yürütülen soruşturmada skandalın boyutlarını gözler önüne seren yeni detaylar ortaya çıktı. Katalogdan seçim yapan onlarca ailenin "sarışın ve Danimarkalı" diyerek binlerce sterlin ödeyip satın aldıkları üreme hücrelerinin, yapılan gen testleriyle Türk kadınlarına ait olduğu belirlendi. Ailelerin korkunç hileyi ancak çocukların büyümesiyle fark edebildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kadın üreme hücrelerini yasadışı yollarla satan Hacer T. liderliğindeki örgüte yönelik düzenlenen operasyonda ulaşılan yeni bilgiler, skandalın sınırları aşarak İngiltere'ye kadar uzandığını gösterdi.

"DANİMARKA'DAN ALINDI" DEDİLER AMA...

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'deki kadınlardan yasadışı yollarla yumurta toplayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir şirket, üreme hücrelerinin Danimarka'da bulunan dünyanın en büyük donör bankası Cryos International'dan ithal edildiğini iddia etti. Ancak yürütülen adli soruşturma ve yapılan genetik testler, yumurtaların aslında Türkiye'de Hacer T. liderliğindeki yasadışı örgüt tarafından temin edildiğini belgeledi.

KATALOGDAN FİZİKSEL ÖZELLİK VE ZEKA SEVİYESİ SEÇTİLER

İddiaya göre, yıllarca anne olma hayali kuran ve bu süreçte binlerce sterlin harcayan 39 yaşındaki Rachel isimli İngiliz kadın, son çare olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki söz konusu tüp bebek merkezine başvurdu. İngiliz çift, merkez tarafından kendilerine sunulan kataloğu inceleyerek üreme hücresi donörlerinin tıbbi geçmişlerini, eğitim durumlarını, zekâ seviyelerini ve özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini tek tek değerlendirdi. Çift, doğacak çocuklarının Danimarka genine sahip olmasını isteyerek bu yönde bir tercihte bulundu.

ÇOCUK BÜYÜDÜKÇE ŞÜPHE ARTTI

Yapılan uygulamanın ardından hamile kalan genç kadın, doğum yaparak Jonah adını verdikleri bebeğini kucağına aldı. Büyük bir sevinç yaşayan aile, bebeklerinin büyümesiyle birlikte hayatlarının ilk büyük şokunu yaşadı. Çocuğun büyüdükçe seçtikleri katalogdaki gibi sarışın olmamasından şüphelenen anne, genetik laboratuvarına başvurarak DNA testi yaptırdı. Laboratuvardan gelen resmi raporla acı gerçek belgelendi: Çocukta Danimarkalı donör hücrelerinin kullanılmadığı kesinleşti.

KÜRESEL DONÖR BANKASI: O KLİNİĞE HİÇ YUMURTA VERMEDİK

Dolandırıldıklarını anlayan aile, durumun peşini bırakmayarak Danimarka merkezli dünyanın en büyük donör bankası Cryos International ile iletişime geçti. Ellerine verilen yumurta kodlarını kuruma sorgulatan aile, ikinci bir şokla karşılaştı. Küresel donör bankası kayıtlarını inceleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki söz konusu kliniğe daha önce hiçbir zaman yumurta teslimatı yapılmadığını resmi olarak açıkladı.

30 ÇOCUĞUN GEN HARİTASI "TÜRKİYE" ÇIKTI

Skandalın basına yansıması ve hukuki sürecin başlaması üzerine, aynı klinikte benzer vaatlerle tedavi gören onlarca yabancı aile de çocukları için genetik test talebinde bulundu. Danimarkalı veya İskandinav ırkına mensup donör vaadiyle fahiş fiyatlarla ailelere satılan üreme hücrelerinin tamamının sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan kapsamlı testler sonucunda en az 30 çocuğun biyolojik kökenlerinin Türkiye olduğu kesinleşti.