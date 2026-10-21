Kağıthane’deki infazda “takip cihazı” şüphesi: Polis aracın altını inceledi - Son Dakika
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Kağıthane’deki infazda “takip cihazı” şüphesi: Polis aracın altını inceledi

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İstanbul Kağıthane’de Eser Aktaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, olayın öncesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırganın hedef aldığı 44 yaşındaki Aktaş’ın önceden takip edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öne sürülürken, polis ekiplerinin cinayette kullanılan aracın altında takip cihazı bulunup bulunmadığını araştırdığı iddia edildi.

İstanbul Kağıthane’de Eser Aktaş’ın (44) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Park halindeki otomobilinde otururken vurulan Aktaş’ın saldırı öncesinde takip edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin, araçta GPS ya da başka bir takip cihazı bulunup bulunmadığını belirlemek için otomobilin altında inceleme yaptığı iddia edildi.

Kağıthane’deki infazda “takip cihazı” şüphesi: Polis aracın altını inceledi

POLİS ARACIN ALTINDA TAKİP CİHAZI ARADI İDDİASI

Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaya olarak gelen saldırganın silahlı saldırısına uğrayan Eser Aktaş, göğsünden ve elinden yaralandı. Ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemelerde iki boş kovan bulurken, otomobilde ve çevresinde delil topladı.

Kağıthane’deki infazda “takip cihazı” şüphesi: Polis aracın altını inceledi

İddialara göre, olay yeri inceleme çalışmalarının son bölümünde Aktaş’ın saldırıdan önce takip edilip edilmediği ihtimali de değerlendirildi. Polis ekiplerinin aracın alt kısmında GPS veya başka bir takip cihazı olup olmadığını araştırdığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETİ VE KIYAFETLERİ BIRAKIP KAÇTI

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin kullandıkları motosikleti, silahı ve kıyafetlerini Merkez Mahallesi’nde elektrik panosunun bulunduğu bir noktaya bıraktıkları belirlenmişti. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Eser Aktaş’ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Aktaş’ın öldürüldüğü otomobil ise olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla çekiciye yüklenerek götürüldü.

İstanbul Kağıthane'de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldüİstanbul Kağıthane'de otomobilinde oturan 44 yaşındaki kişi kurşunlanarak öldü
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    Yorumlar (1)

  • Levent Şahin Levent Şahin:
    eseri Kağıthane ve idarede herkez tanır karslidir kendisi Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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