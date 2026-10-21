Okan Buruk\'tan Osimhen\'in iptal edilen penaltısına objektif yorum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından konuştu.

''İPTAL EDİLMESİ DOĞRU KARARDI''

Victor Osimhen'in iptal edilen penaltı pozisyonundaki kararın doğru olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Siz sorduğunuz için söyleyeceğim. Sporting maçında çok kötü bir hakem ve VAR hakemi vardı. Bugün iyi bir hakem ve VAR hakemi vardı. Bugün penaltımızın iptal edilmesi doğru karardı. Ancak Sporting maçında olmayan penaltı ve verilmeyen kırmızı kart var. Çok iyi oynadığımız maçta büyük bir hakem hatasıyla Sporting'e kaybettik. Bugün 2-1 sonrasında hemen tepki verdik." dedi.

''SARA'NIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM''

Gabriel Sara'nın performansını değerlendiren Buruk, "Top bizim ayağımızda olacak, bunu maçtan önce biliyorduk. Barcelona maçı daha farklıydı. Lille takımı yüksek baskılar yapan bir takım değil. Ayak kalitesi daha iyi olan Sara ile başladım. Top bizdeyken iyi iş yaptı ama bu takım savunması, sadece Sara ile ilgili değil. Önden başlıyor baskı. 60. dakikaya kadar verdiğimiz görevleri yapmaya çalıştı. Tabii ki 4-2'de defansif bir oyuncu almak istedim. Gabriel Sara'nın performansından da mutluyum." açıklamasını yaptı.

''BİZİM İÇİN MORAL OLDU''

"4 sezonda başarıya giden yolda kırılma maçları oluyordu. 2-1 geriden gelip 4-2 kazandınız. Böyle değerlendirebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, "Zamanlama olarak çok önemli bir galibiyet. Deplasman galibiyeti, geçen sene bir tek Ajax deplasmanında 3-0 kazandık. Bir yandan da derbiye çıkacağız pazartesi günü. Bundan önce de bizim için önemli bir moral oldu." ifadelerini kullandı.

''ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Taraftarlarına teşekkür eden başarılı hoca, ''Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar." şeklinde konuştu.